«Российская угроза» - способ заработать. Что стоит за словами Порошенко

Заявления Порошенко о планах Москвы якобы захватить Мариуполь и Бердянск, рассчитано на реакцию Запада и имеет цель получить с Европы дополнительное финансирование. Такое мнение высказал журналистам президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.



«Он хочет финансирование получить из-за рубежа, как некий единственный человек, который может противостоять российской угрозе», — сказал политолог в беседе с РИА Новости.

Ранее в интервью немецкому изданию Funke Media Group Порошенко заявил, что Россия планирует захватить украинские портовые города Мариуполь и Бердянск, чтобы организовать наземный коридор из Донбасса в Крым. Доказательством тому якобы служит задержание украинских судов вместе с экипажами в Керченском проливе.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Ранее экс-глава Германского МИД Зигмар Габриэль упрекнул Украину за то, что провокацией в Черном море Киев пытался втянуть Берлин в войну, сообщала НСН.