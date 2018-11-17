Российская экономика значительно пострадала от санкций

Российская экономика могла с 2014 года вырасти дополнительно на 6%, если бы не введенные санкции, отмечают аналитики Bloomberg. По их оценкам, прогноз роста с конца 2013 года по настоящее время без учета эффекта санкций был бы на 10% больше, чем фактический рост, пишет RG.RU.

Отчасти такая динамика связана с падением цен на нефть. Также повлияло внедрение в России принципа таргетирования инфляции, который может сдерживать рост. Сказалось также неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, связанная с распродажей на развивающихся рынках, считают авторы исследования.

Тем не менее, по их мнению, санкции играют определяющую роль.

Ранее НСН сообщала, что индекс социального оптимизма россиян за год упал с 63 до 40 пунктов. Только 25% участников опроса убеждены, что в следующем году жизнь станет лучше. Также четверть респондентов придерживаются обратной позиции. При этом большая часть, 40%, уверена, что в 2019 году в жизни ничего не изменится. Такие данные озвучил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН связал такие настроения с «невротизацией» населения новостями о новых налогах и повышении коммунальных расходов.