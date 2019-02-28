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Россиянки стали позже рожать первого ребенка

28 Февраля 2019 в 09:13
Россиянки стали позже рожать первого ребенка
Россиянки стали позже рожать первого ребенка. Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет. Как заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, «если в 2000-х рождение детей в возрасте до 25 лет включительно составляла 60%, то в 2017-м — 45%, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается».

Как пишет Ura.ru, такую тенденцию власти объясняют тем, что женщины все чаще сначала задумываются о получении образования, потом поиском хорошей работы с достойной зарплатой, а уже затем обзаводиться детьми

«Мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, изменят демографическое поведение семьи» — отметила Татьяна Голикова, которую цитируют argumenti.ru.

Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в пресс-центре НСН заявил, что главным стимулом к рождению детей будет достаточный уровень дохода российских семей.

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