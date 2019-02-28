Россиянки стали позже рожать первого ребенка

Как пишет Ura.ru, такую тенденцию власти объясняют тем, что женщины все чаще сначала задумываются о получении образования, потом поиском хорошей работы с достойной зарплатой, а уже затем обзаводиться детьми
«Мы очень рассчитываем, что меры, которые принимает государство, изменят демографическое поведение семьи» — отметила Татьяна Голикова, которую цитируют argumenti.ru.
Ранее глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в пресс-центре НСН заявил, что главным стимулом к рождению детей будет достаточный уровень дохода российских семей.