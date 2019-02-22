Эксперт: Многодетные семьи появятся после исчезновения бедности

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в пресс-центре НСН заявил, что главным стимулом к рождению детей будет достаточный уровень дохода российских семей:

«Если будет доход, то все семьи будут многодетными. Вы вспомните семьи олигархов, там много детей. А у нас около 20 миллионов семей живут за чертой бедности. Эта ситуация просто катастрофическая. Для того, чтобы осуществить меры по выравнивают демографической ситуации, нам нужно, в первую очередь, поднять вопрос о перераспределении средств в пользу бедных. Поменять социально-экономический курс. Он должен быть направлен на борьбу с бедностью. Особенно в глубинке. Нужны новые рабочие места. Если у человека будет работа и стабильность, люди будут думать о демографии и детях», - отметил эксперт.

Ранее в пресс-центре НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что нужно сделать многодетную семь элитой общества.