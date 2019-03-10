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Россиянин выиграл серебро на ЧМ по бобслею и скелетону в Канаде

10 Марта 2019 в 11:36
Россиянин выиграл серебро на ЧМ по бобслею и скелетону в Канаде

Сборная России по бобслею и скелетону завоевала одну медаль на прошедшем в канадском Уистлере чемпионате мира. Единственную награду российской команде принес скелетонист Никита Трегубов, выигравший серебро, пишет РИА Новости. Россиянин уступил лишь многократному чемпиону мира латвийцу Мартину Дукурсу.

Накануне сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских фигуристов Алису Ефимову и Александра Коровина с победой на Универсиаде. Спортсмены завоевали золото в соревнованиях спортивных пар в Красноярске. Уточняется, что российские фигуристы заняли весть победный пьедестал.

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