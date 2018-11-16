Россиянин стал одним из кандидатов на пост главы Интерпола

Вице-президент Интерпола, россиянин, генерал-майор Александр Прокопчук является одним из двух кандидатов на пост главы организаци, передает «Интерфакс».

Выборы нового главы организации состоятся 21 ноября 2018 года.

Помимо Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.

Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября.

Ранее НСН сообщала, что французская полиция завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает «Интерфакс».

Расследование проводили сотрудники полиции города Лион. Следствие не обнаружило никаких данных, указывающих на то, что преступление произошло на территории Франции. Французские следователи также не нашли доказательств тому, что супруга экс-главы Интерпола после исчезновения мужа получала звонки с угрозами на китайском языке.

Александр Васильевич Прокопчук — российский работник органов внутренних дел, начальник Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации с 14 июня 2011 года, Вице-президент Интерпола с 10 ноября 2016 года. 18 ноября Прокопчуку исполнится 57 лет.