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Экс-главу Интерпола перестали искать

14 Ноября 2018 в 21:13
Экс-главу Интерпола перестали искать

Французская полиция завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает «Интерфакс».

Расследование проводили сотрудники полиции города Лион.

Следствие не обнаружило никаких данных, указывающих на то, что преступление произошло на территории Франции. Французские следователи также не нашли доказательств тому, что супруга экс-главы Интерпола после исчезновения мужа получала звонки с угрозами на китайском языке.

Ранее НСН сообщала, что Франция начала расследование в связи с исчезновением 64-летнего президента Интерпола. К властям обратилась его супруга, проживающая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира организации. В самом Интерполе заявили, что это вопрос разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае. Там также подчеркнули, что повседневную работу организации контролирует не президент, а генеральный секретарь.

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