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Россиянин ранен ножом в Риме

23 Октября 2018 в 22:12
Россиянин ранен ножом в Риме

Гражданин РФ получил во вторник ножевое ранение около стадиона в столице Италии, еще два человека были избиты, сообщило агентство ANSA.

Подробности инцидента не приводятся, передает ТАСС.

Как сообщил НСН ведущий «Нашего радио» Игорь Паньков, находящийся в Риме, в окрестностях стадиона усилены меры безопасности, болельщикам ЦСКА рекомендовано не демонстрировать на улицах атрибутику московского клуба.

Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарёв в эфире НСН пожелал удачи ЦСКА в игре против итальянского клуба «Рома», которая проходит сегодня.

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