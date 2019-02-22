Пятница
22 февраля
USD 65.54
EUR 74.3
Горячие новости

Россияне-запасники пройдут военные сборы в 2019 году

22 Февраля 2019 в 09:18
Россияне-запасники пройдут военные сборы в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2019 году. Документ размещен на портале правовой информации. В нем говорится, что военные сборы должны быть проведены в сроки, которые согласованы с исполнительными властями российских регионов. Исключение составляют поверочные сборы, время проведения которых определяет Минобороны РФ, передает РЕН ТВ

Максимальный срок сборов составляет два месяца, отмечает Ura.ru. Путин также поручил кабмину и региональным властям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян. 

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 годах Айтеч Бижев вслед за официальным представителем МИД РФ, посоветовал НАТО «не нервничать» после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.