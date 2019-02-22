Россияне-запасники пройдут военные сборы в 2019 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2019 году. Документ размещен на портале правовой информации. В нем говорится, что военные сборы должны быть проведены в сроки, которые согласованы с исполнительными властями российских регионов. Исключение составляют поверочные сборы, время проведения которых определяет Минобороны РФ, передает РЕН ТВ.

Максимальный срок сборов составляет два месяца, отмечает Ura.ru. Путин также поручил кабмину и региональным властям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом россиян.

Ранее генерал-лейтенант, заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003 - 2007 годах Айтеч Бижев вслед за официальным представителем МИД РФ, посоветовал НАТО «не нервничать» после послания Владимира Путина Федеральному собранию.

