Россияне в 2018 году взяли рекордное количество кредитов

При этом заметно снизилась доля должников. В 2018-м в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея.
Как пишут «Известия», данные приводит Общероссийский народный фронт. Эксперты считают, что задолженность жителей России перед банками продолжит расти: в этом году она может увеличиться на 10–12%.
Как полагают эксперты, способствовать тому будет низкая ставка по ипотеке. Молодые семьи все чаще предпочитают брать кредиты, чтобы жить отдельно.
Но, сообщает РЕН-ТВ, главным определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране. Ее достаточно сложно предугадать в нынешних условиях.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, как государство должно бороться с закредитованностью россиян.