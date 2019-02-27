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Россияне в 2018 году взяли рекордное количество кредитов

27 Февраля 2019 в 08:46
Россияне в 2018 году взяли рекордное количество кредитов
Россияне в прошлом году взяли рекордное количество кредитов. Общая задолженность по ним сейчас составляет более 14,5 трлн рублей. Самыми закредитованными регионами страны стали Калмыкия, Тыва, Чувашия, Иркутская область и Югра.

При этом заметно снизилась доля должников. В 2018-м в лидеры по просрочке вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Алания и Адыгея.

Как пишут «Известия», данные приводит Общероссийский народный фронт. Эксперты считают, что задолженность жителей России перед банками продолжит расти: в этом году она может увеличиться на 10–12%.

Как полагают эксперты, способствовать тому будет низкая ставка по ипотеке. Молодые семьи все чаще предпочитают брать кредиты, чтобы жить отдельно.

Но, сообщает РЕН-ТВ, главным определяющим фактором станет экономическая обстановка в стране. Ее достаточно сложно предугадать в нынешних условиях.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, как государство должно бороться с закредитованностью россиян.

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