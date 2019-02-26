АРБ: Нужно не лишать россиян кредитов, а повышать уровень жизни

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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал НСН, как государство должно бороться с закредитованностью россиян.

Госдума готовит законопроект, согласно которому российские банки не смогут выдавать гражданам займы, если на их погашение будет уходить более половины ежемесячного семейного заработка. Как рассказал глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ должен быть принят до конца года. Депутат акцентировал внимание на том, что разработка окончательной концепции законопроекта несколько затянулась, так как кредиторы не заинтересованы в таком ограничении.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил, что государству нужно повышать уровень жизни, тогда и вопрос закредитованности россиян отпадет автоматически.

«Спорный вопрос, пойдет ли на пользу. Но точно могу сказать, что большей сложностью будет получить кредит. Всякие подобные изменения еще и приводят и к удорожанию кредита, и это – непреложная истина. Конечно, банки должны руководствоваться этой логикой, и это абсолютно справедливо. Вызывает удивление лишь факт вынесение подобных инициатив на законодательный уровень. Достаточно было рекомендаций Центробанка. А когда вопрос решается на таком уровне, я вижу определенное лукавство. Мы прекрасно понимаем, что часть доходов находится в серой зоне. И таким методом заставить клиентов заимствовать, а банков – кредитовать, мы ничего не добьемся, кроме повышения выдаваемых кредитов и усложним процедуру», - отметил эксперт отрасли.

Глава АРБ пояснил свою мысль. Лукавство в том, что, не понимая объем серого оборота средств, самыми уязвимыми являются те, кто заинтересован в кредитах. Под «серым оборотом» Гарегин Тосунян понимает не скрытые от закона средства, а деньги, которые граждане иногда просто не умеют правильно показать.

В банках назвали риски, связанные, прежде всего с контролем реального уровня доходов населения. А в ЦБ РФ напомнили, что с 1 октября 2019 года банки должны будут рассчитывать долговую нагрузку заемщика при выдаче ему кредита на сумму от 10 тысяч рублей и при увеличении лимита кредитования по банковской карте. При этом единый подход к расчету долговой нагрузки способен помочь бороться с ростом закредитованности граждан, отметили в регуляторе.

«Я поддерживаю заботу государства в том, чтобы не закредитовывалось население и потом не оказывалось в долговой яме. Это правильное социальное беспокойство. Но методы должны быть другими. Нужно, чтобы заимствования были не столь дорогими. И нужно делать его дешевле, а не дороже», - отметил Тосунян в беседе с НСН.

Еще одним немаловажным фактором, на который стоит государству обратить внимание, по мнению президента АРБ, это уровень жизни россиян. Они должны иметь возможность брать на себя эти риски, а потом их обслуживать. А пока власти, как считает эксперт, отпугивает людей от кредитов, не давая развивать свой бизнес за счет займов.

«Здесь процесс, переведенный в одну плоскость: запретить, ограничить. А пока все похоже на советский профсоюз, который все делал для трудящихся, а трудящиеся от этого не очень удовольствие получали…Сами знаете, к чему все это привело», - резюмировал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

По данным экспертов, на заемные средства живут около 49 миллионов россиян, то есть каждый второй работающий. Они задолжали банкам 15 триллионов рублей. В основном это потребительские займы – 46%, ипотека – 43%, автокредитование – 11%.