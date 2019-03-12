Россияне смогут жаловаться на плохие дороги напрямую в Минстранс

Все жалобы россиян на дорожные проблемы будут попадать напрямую чиновникам Министерства транспорта, сообщает Ura.ru. для этого в ближайшее время мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса.

Приложение было запущено в прошлом году. Его пользователи могут заявить о проблеме на дорогах. Депутат Госдумы Александр Васильев сообщил, что «картами» уже активно пользуются власти, но, к сожалению, не все. Поэтому и было принято решение интегрировать приложение с информационной системой Минтранса по контролю за расходами дорожных фондов.

С момента запуска «Карт убитых дорог» было обнаружено более 2 тыс. проблем, большинство из которых касались ям. Также граждане России жаловались на аварийное состояние дорог, нарушение технологий дорожного ремонта и неправильные размещения люков и светофоров.

Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в беседе с НСН прокомментировал разработку закинициативы о народных инспекторах на дорогах.

