Россияне смогут пройти тест на ВИЧ на рабочем месте

Россиянам могут предложить пройти тестирование на ВИЧ прямо на рабочем месте уже в ближайшее время. Для этого в Министерстве труда разрабатывается специальное методическое пособие для работодателей. В нем будет подробно рассказано, как организовать ВИЧ-тестирование сотрудников на рабочем месте, сообщает Ura.ru. Документы будут готовы до конца этого года.

Сообщается, что выездное тестирование на ВИЧ на рабочих местах будут проводить сотрудники государственных центров ВИЧ/СПИД.РИА ФАН уточняет, что участие в исследовании будет добровольным, а его результаты конфиденциальными.

В Минтруде рассказали, что новый формат исследования уже был опробован. Подобные дни тестирований прошли, например, в РЖД и Иркутской нефтяной компании.

Ранее руководитель научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский рассказал в эфире НСН, что в России разрабатывается альтернатива уникальному способу лечения ВИЧ.