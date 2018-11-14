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Россияне рассказали о самом надежном способе найти работу

14 Ноября 2018 в 08:22
Россияне рассказали о самом надежном способе найти работу

Большинство россиян считают самым надежным способом устройства на работу личные связи. Так ответили 65% респондентов, сообщает исследовательский холдинг «Ромир». Еще 24% опрошенных рассказали, что лучше всего искать работу через социальные сети. Службе занятости доверяют свое резюме лишь 18% граждан, передает РИА Новости.

В исследовании также говорится, что работу предпочитают искать через соцсети и кадровые агентства граждане с высоким доходом, отмечает Ura.ru. Эта категория людей также прибегает к услугам государственных центров занятости.

Опрос также показал, что за последние 5 лет работу не меняли 60% участников опроса, сообщает RT.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН предложил несколько вариантов, чтобы стимулировать граждан брать больничный лист при недомогании.

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