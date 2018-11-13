В Госдуме знают, как убедить больных россиян не приходить на работу

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Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил несколько вариантов, чтобы стимулировать граждан брать больничный лист при недомогании.

Только 8 процентов россиян берут больничный лист при плохом самочувствии, а 77 процентов продолжают ходить на работу. Большинство участников опроса сервиса Rabota.ru рассказали, что бояться потерять в зарплате или лишиться должности из-за больничного.



Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что действующий порядок оплаты больничного листа существенно ударяет по доходам граждан.

«Болеть дорого. Первые три дня оплачивает работодатель, а остальные – Фонд социального страхования. Реальный заработок гораздо выше чем то, что выплачивается в качестве страховой суммы, поэтому граждане предпочитают болеть на работе», - отметил депутат.

Мотивировать сотрудников брать больничный в случае недомогания, чтобы не переносить болезнь на ногах и не заражать коллег, можно несколькими способами, считает Ярослав Нилов.

«Мы предлагали освободить от необходимость платить подоходный налог от суммы, которую получает гражданин от Фонда социального страхования, находясь на больничном», - сообщил парламентарий.

Кроме того,про его мнению, необходимо прививать гражданам ответственное отношение к своему здоровью и запретить рекламу лекарственных препаратов, особенно тех, которые обещают улучшение самочувствия в короткие сроки.

«Мы вносили законопроект, который запрещает рекламу любых лекарственных средств, чтобы граждане прекратили заниматься самолечением и обращались к профессионалам, понимая, какие последствия от употребления тех или иных лекарств могут быть. В европейских странах проходит обязательная диспансеризация, болезни выявляют на ранней стадии. И лучше сегодня человек потратит два дня на диспансеризацию, чем потом ляжет в больницу на две недели», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее Минтруд РФ предложил обязать работодателей вести учет синяков, ссадин и других микротравм сотрудников. В эфире НСН профессор кафедры труда и управления человеческими ресурсами (зарплаты, миграция, трудовые отношения) МИИТ Екатерина Самраилова объяснила, при каких условиях учет микротравм на производстве может действительно снизить риски несчастных случаев.