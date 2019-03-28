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Россияне определились с планами на майские праздники

28 Марта 2019 в 20:37
Россияне определились с планами на майские праздники

Россияне определились с планами на майские праздники. По данным специалистов сервиса бронирования отелей Tvil.ru, Минск в Белоруссии, город-курорт Гагра в Абхазии и Тбилиси в Грузии входят в тройку городов ближнего зарубежья, популярных для отдыха россиян в предстоящие майские праздники. В частности, в Минск наши соотечественники бронируют поездки в начале мая в среднем на 3 дня и собираются потратить на проживание чуть более двух с половиной тысяч рублей в сутки.

Между тем, ранее Федеральная антимонопольная служба провела проверку по материалам СМИ о росте цен на авиабилеты в начале 2019 года и выяснила, что в среднем он не превышает 5%. Основной причиной ведомство назвало увеличение топливного сбора и сокращение продаж билетов по промоакциям.

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с НСН назвал рост цен на авиабилеты неизбежным из-за инфляции и повышения цен на топливо.

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