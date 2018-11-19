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Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

19 Ноября 2018 в 08:46
Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

Стало известно, какой общественный вид транспорта пугает россиян больше всего. По данным опроса ВЦИОМ, 47 процентов граждан считает самым опасным общественным транспортом маршрутки, пишут «РИА Новости».

При этом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга этот показатель достигает 59 процентов. Главной причиной опасений 31 процент респондентов назвали аварии по вине водителей, сообщает Ura.ru.

Второе место среди наиболее опасных видов транспорта досталось самолетам, отмечает «Свободная пресса». 30 процентов авиапассажиров заявили о страхах перед полетами из-за технического состояния воздушных судов.

В то же время 23 опрошенных считают самым опасным междугородний автобус, 17 процентов — весь наземный городской транспорт. При этом исследование ВЦИОМ показало, что общественный транспорт является у россиян самым популярным.

Ранее в министерстве транспорта предложили использовать динамические тарифы в общественном транспорте, что позволит, по мнению авторов инициативы, регулировать пассажирские потоки. Для этого в часы пик предлагается повышать стоимость проезда, в дневные - снижать. Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов, призвал в эфире НСН для начала изучить экономическую составляющую, узнать мнение самих перевозчиков.  

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