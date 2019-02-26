Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке

Более четверти опрошенных заявили, что готовы поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12–13%.
Как напоминают Дни.ру, Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%.
Ранее Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что введение ипотечных каникул в России сопряжено с рядом рисков для кредитных организаций.