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Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке

26 Февраля 2019 в 18:28
Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке
Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Почти две трети потенциальных заемщиков, планирующих приобрести недвижимость на первичном рынке, готовы повременить с покупкой жилья при ипотечной ставке выше 11%.

Более четверти опрошенных заявили, что готовы поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12–13%.

Как напоминают Дни.ру, Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%.

Ранее Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН заявил, что введение ипотечных каникул в России сопряжено с рядом рисков для кредитных организаций.

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