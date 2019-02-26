Россияне назвали предельную допустимую ставку при ипотеке. Почти две трети потенциальных заемщиков, планирующих приобрести недвижимость на первичном рынке, готовы повременить с покупкой жилья при ипотечной ставке выше 11%.

Более четверти опрошенных заявили, что готовы поднять планку в разумных пределах и рассмотреть ипотеку со ставками не больше 12–13%.

Как напоминают Дни.ру, Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%.