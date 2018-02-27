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СМИ: Россияне хотят мести за гибель российских наемников в Сирии

27 Февраля 2018 в 07:58
СМИ: Россияне хотят мести за гибель российских наемников в Сирии

Россияне хотят мести за «позорную» гибель российских наемников в Сирии от ударов американских войск, сообщает издание Business Insider.

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Издание опубликовало интервью с российским начальником военнизированной группировки, который предоставляет гражданам РФ доступ к службе по найму в Сирии. Он сказал, что после новостей о гибели российских наемников в Сирии стал получать больше запросов от граждан РФ.

«Теперь это больше про месть, чем про деньги», - сказал пожелавший остаться анонимным россиянин.

Напомним, в СМИ появились сообщения, что порядка 300 человек были убиты и ранены в Сирии в начале февраля. Все они  работали, по данным источников агентства Reuters, на «связанную с Кремлем российскую частную военную компанию».

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