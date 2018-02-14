Военный аналитик: США не виноваты в гибели российских наемников в Сирии

Военный аналитик в эфире НСН заявил, что действия американской авиации в Сирии, в результате которых погибли российские наемники, были корректны.

В СМИ появилась информация о гибели россиян в Сирии 7 февраля. Как сообщает военный телеграм-канал Directorate 4, американская авиация нанесла удар по частям правительственных войск, атаковавших позиции «Сирийских демократических сил» в районе населенного пункта Хишам. Сообщается, что среди погибших были российские наемники из ЧВК Вагнера.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов в эфире НСН рассказал об обстоятельствах, приведших к трагедии.

«Суть конфликта в том, что шла борьба за месторождение «Конеко», там заводик, который ранее был обещан сирийскому правительству, и на который, видимо, рассчитывали и начальники из ЧВК "Вагнера". Но курды его взяли под свой плотный контроль. Местный шейх якобы пообещал сирийцам или кому-то из наших, возможно, что он отдаст им завод и поможет, если они его захватят. И «вагнеровцы», и сирийцы двинулись туда в сопровождении достаточного количества артиллерии и нескольких танков, но без авиационной поддержки. Открыли огонь и по позициям курдов, так называемого подразделения «Сирийских демократических сил», а среди них находились американские инструкторы, которые и вызвали свою авиацию», - объяснил Прохватилов.

По его словам, глава Пентагона Джеймс Мэттис подвергся критике со стороны конгрессменов за то, что дал разрешение на военные действия в Сирии без одобрения конгресса. Мэттис во время брифинга в Белом заявил, что это была самооборона, и при этом контакт с российскими официальными военными властями был до, во время и после налета американских самолетов. Министр обороны США сказал, что российские военные ответили, что их военных там нет.

Эксперт также объяснил позицию Министерства обороны, которое отрицает присутствие российских военных в селении Хишам.

«То, что Минобороны сейчас все отрицает – это их право. Они считают, что так следует поступать. Формально военных из регулярной армии в этом селении Хишам в Дэйр-эз-Зоре не было, или они присутствовали там в минимальном количестве. Сейчас это уже выяснить невозможно. В принципе, когда идет война, военные власти любой страны максимально скрывают ту или иную негативную информацию. Это нормальная логика военной пропаганды. Другое дело, что в условиях тотальной информатизации, когда любой человек может прочитать статью The New York Times или сообщение агентства Bloomberg об огромных потерях ЧВК Вагнера, такая тактика не работает. В Минобороны пока этого не понимают», - считает Прохватилов.

Так как официальные органы России не подтверждают информацию о погибших, СМИ опираются на данные свидетелей и версии экспертов. Владимир Прихватилов считает, что действия ЧВК не были согласованы с российскими официальными лицами.

«Я склоняюсь к тому, что «вагнеровцы» предприняли самостоятельную военную вылазку. Эта акция не была согласована с нашими военными. Это была глупая, безответственная, преступная авантюра. Американцы, как раз, вели себя очень корректно. Они не привыкли допускать, чтоб их граждан, их военных расстреливали какие-то непонятные деятели», - утверждает Прохватилов.

Аналитик также выступил за принятие законопроекта о легализации частных военных компаний и за создание законных механизмов их деятельности.

«Надо доводить до конца законопроект о легализации частных военных компаний. Во всем мире они легализованы, и по большей части выполняют логистические и охранные функции. Если наш генерал, который в настоящее время ответственен за военные действия в Сирии, допускает, чтоб какие-то люди нападали на курдов и американцев, то надо снимать с его погон звёзды. А тех, кто послал «вагнеровцев» на эту операцию, следует отдать под суд. Потому что погибли замечательные люди, воины, которые прекрасно сражались», - заключил эксперт.

Ранее, американское издание Business Insider сообщило своим читателям, что Россия использует наемников, чтобы создать видимость меньших потерь в Сирии.