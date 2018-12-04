Россияне доверяют Лукашенко больше остальных лидеров СНГ

Большинство россиян, а именно 68%, считают Белоруссию наиболее успешной и стабильной среди стран СНГ. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что именно Александр Лукашенко пользуется у наших соотечественников наибольшим доверием среди лидеров всех стран СНГ. Выяснилось, что президенту Белоруссии доверяет 65% респондентов.

На втором месте в рейтинге расположился президент Казахстана Нурсултан Назарбаев – в его поддержку высказались 49% россиян. Замыкает тройку лидеров президент Азербайджана Ильхам Алиев - ему доверяют 14% респондентов.

Кроме того, в список вошли главы Армении, Киргизии, Таджикистана.

Между тем, ранее стало известно, что почти полмиллиона человек оказались в базе не занятых в экономике трудоспособных граждан Белоруссии. С 2019 года они будут обязаны платить за коммунальные услуги в полном объёме, без льгот. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич. По её словам, с 1 декабря граждане смогут проверить свой статус на едином портале электронных услуг. Если человек подтвердит своё трудоустройство, его фамилию удалят из списка «тунеядцев».

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН назвал эту инициативу второй попыткой государства вывести из тени неофициально работающих граждан.