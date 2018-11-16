Россиянам запретят хрустеть попкорном в кинотеатрах

В российских кинотеатрах могут запретить употребление попкорна. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он пояснил, что инициатива направлена сокращение потребления вредных продуктов.

Депутат уточнил, что попкорн следует запретить употреблять в кинозале.

«Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями – ведро пятилитровое попкорна – заходят и начинают там хрустеть, кидать это все», – сказал Свищев.

По словам Свищева, инициатива готовится к обсуждению.

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