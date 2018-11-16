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Россиянам запретят хрустеть попкорном в кинотеатрах

16 Ноября 2018 в 15:10

В российских кинотеатрах могут запретить употребление попкорна. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Он пояснил, что инициатива направлена сокращение потребления вредных продуктов.

Депутат уточнил, что попкорн следует запретить употреблять в кинозале.

«Пусть приходят, до сеанса кушают, отдыхают, но ходить там с едой, с подносами люди заходят, с таким бадьями – ведро пятилитровое попкорна – заходят и начинают там хрустеть, кидать это все», – сказал Свищев.

По словам Свищева, инициатива готовится к обсуждению. 

Согласно результатам исследований, во время просмотра фильмов человек съедает больше, чем обычно, пишет «ФедералПресс». 

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН поддержала идею увеличения акцизов на сладкие газированные напитки.

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