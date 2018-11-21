Россиянам дали советы по выбору красной икры

В преддверии Нового года специалисты Роскачества рассказали жителям страны, как не ошибиться при выборке красной икры, которая традиционно появляется на праздничных столах наших соотечественников.

Кроме того, эксперты проведут проверку деликатеса. Об этом сообщает ТАСС. Икру оценят по 50 показателям. В фокусе внимания окажется икра кижуча, горбуши, нерки, кеты и радужной форели, которая изготовлена в Приморском крае, Новосибирской и Ленинградской области, а также в Камчатском крае, Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Роскачество рекомендует при покупке икры обращать внимание на её внешний вид, подчёркивают Дни.ру . Она отличается по цвету: самая крупная — у кеты и горбуши, самая мелкая — у форели. Хранить икру советуют при температуре от –4 до –6 градусов, а также не оставлять её в жестяной банке.

Результаты проверки икры будут опубликованы в декабре.

Напомним, красная икра недавно стала объектом повышенного внимания. История с фотографией, на которой член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, обедает деликатесом, а также крабами и шашлыками, отмечает Ura.ru. После этого региональная прокуратура организовала проверку пенитенциарного учреждения, где содержится Цеповяз, приговоренный к 20 годам заключения по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. В свою очередь член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН отметил, что подобные фотографии не только оскорбляют пострадавшую сторону, но и других заключенных.