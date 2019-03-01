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Россиян научат управлять беспилотным транспортом

1 Марта 2019 в 08:28
Россиян научат управлять беспилотным транспортом
России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этих целей в ближайшие годы в стране построят 12 обучающих центров. На эти цели государство и частные инвесторы выделят более  млрд рублей, пишут «Известия».

Подготовка будет занимать не больше трех месяцев. Предполагается, что выпускники центров станут работать в беспилотных такси, на складах или в сфере грузоперевозок. Но прошедшие курс обучения сотрудники будут управлять машинами только в экстренных ситуациях.

По мнению экспертов, на массовое внедрение беспилотников уйдет несколько десятилетий. Для них нужно создать соответствующие дорожные условия и правовую базу, уточняет Ura.ru. Пока выпустить на дороги беспилотный транспорт выглядит скорее как утопия, чем реальность.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН предположил, что беспилотный транспорт в РФ появится не ранее, чем через пять лет.

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