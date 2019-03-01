Россиян научат управлять беспилотным транспортом

Подготовка будет занимать не больше трех месяцев. Предполагается, что выпускники центров станут работать в беспилотных такси, на складах или в сфере грузоперевозок. Но прошедшие курс обучения сотрудники будут управлять машинами только в экстренных ситуациях.
По мнению экспертов, на массовое внедрение беспилотников уйдет несколько десятилетий. Для них нужно создать соответствующие дорожные условия и правовую базу, уточняет Ura.ru. Пока выпустить на дороги беспилотный транспорт выглядит скорее как утопия, чем реальность.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН предположил, что беспилотный транспорт в РФ появится не ранее, чем через пять лет.