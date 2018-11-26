Россия задержала 24 украинских моряка в Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия задержала 24 украинских моряка. Они были сняты в кораблей ВМС Украины, которые 25 ноября нарушили российскую границу в Керченском проливе и были задержаны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Москальковой, трое моряков госпитализированы, они находятся в больнице Керчи. Их состояние врачи не оценивают как серьезное. Омбудсмен высказала также слова сочувствия родственникам пострадавших членов экипажей.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что за конфликтом в Керченском проливе стоит отмена выборов на Украине.