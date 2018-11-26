Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Россия задержала 24 украинских моряка в Керченском проливе

26 Ноября 2018 в 18:07
Россия задержала 24 украинских моряка в Керченском проливе

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия задержала 24 украинских моряка. Они были сняты в кораблей ВМС Украины, которые 25 ноября нарушили российскую границу в Керченском проливе и были задержаны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс».

По словам Москальковой, трое моряков госпитализированы, они находятся в больнице Керчи. Их состояние врачи не оценивают как серьезное. Омбудсмен высказала также слова сочувствия родственникам пострадавших членов экипажей.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН заявил, что за конфликтом в Керченском проливе стоит отмена выборов на Украине.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.