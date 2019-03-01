Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции СБ ООН по Венесуэле. В предлагаемом США варианте, в частности, содержался призыв провести в Боливирианской республике свободные и честные выборы президента в присутствии международных наблюдателей.

В проекте также говорилось о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи, сообщает РЕН-ТВ.

Постпред России при ООН Василий Небензя так отреагировал на документ, предложенный Штатами.

«Перед нами проект резолюции, представленный Соединенными Штатами. Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», - цитирует дипломата RT.Совбез ООН отверг и российский проект резолюции по Венесуэле. Москва предлагала сохранить суверенитет и целостность страны и разрешать ситуацию путем политического диалога.Проект США прописывал провести в Венесуэле новые выборы президента под международным наблюдением.