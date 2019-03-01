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Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

1 Марта 2019 в 07:48
Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН
Россия и Китай наложили вето на американский вариант резолюции СБ ООН по Венесуэле. В предлагаемом США варианте, в частности, содержался призыв провести в Боливирианской республике свободные и честные выборы президента в присутствии международных наблюдателей.

В проекте также говорилось о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи, сообщает РЕН-ТВ. 

Постпред России при ООН Василий Небензя так отреагировал на документ, предложенный Штатами.

«Перед нами проект резолюции, представленный Соединенными Штатами. Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», - цитирует дипломата RT.

Совбез ООН отверг и российский проект резолюции по Венесуэле. Москва предлагала сохранить суверенитет и целостность страны и разрешать ситуацию путем политического диалога.
Проект США прописывал провести в Венесуэле новые выборы президента под международным наблюдением.

Ранее основатель проекта Venezuelanalysis.com, венесуэльский активист Грегори Уилперт рассказал НСН, зачем США запугивают Венесуэлу военной интервенцией.

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