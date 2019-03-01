Россия заблокировала проект резолюции США по Венесуэле в Совбезе ООН

В проекте также говорилось о необходимости обеспечить беспрепятственную поставку в страну гуманитарной помощи, сообщает РЕН-ТВ.
Постпред России при ООН Василий Небензя так отреагировал на документ, предложенный Штатами.
«Перед нами проект резолюции, представленный Соединенными Штатами. Наконец-то мы дошли до кульминации американского спектакля двойных стандартов по Венесуэле», - цитирует дипломата RT.
Совбез ООН отверг и российский проект резолюции по Венесуэле. Москва предлагала сохранить суверенитет и целостность страны и разрешать ситуацию путем политического диалога.
Проект США прописывал провести в Венесуэле новые выборы президента под международным наблюдением.
Ранее основатель проекта Venezuelanalysis.com, венесуэльский активист Грегори Уилперт рассказал НСН, зачем США запугивают Венесуэлу военной интервенцией.