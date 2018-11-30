Россия введет разрешения для прохождения иностранных судов по Севморпути

Россия ограничит прохождение через Северные морские пути иностранных военных кораблей. С 2019 года для них будет введена система уведомлений, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, в настоящее время идет проработка этого вопроса на законодательном уровне, сообщает РИА Новости.

Протяженность Северного морского пути составляет около 5,5 тыс. километров, большая его часть находится в территориальных водах России, пишут «Известия».

Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов заявил в эфире НСН, резолюция Сената США, осуждающая «провокационные действия» России против украинских кораблей в Керченском проливе, вряд ли ухудшит плачевные отношения Киева и Москвы.

