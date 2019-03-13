Россия вошла в ТОП-3 государств по интенсивности использования цифровых услуг

Россия заняла третье место в мировом рейтинге по темпам роста использования цифровых госуслуг, а также попала в топ-10 стран по интенсивности их использования, пишет RT.

В исследовании, которое провела международная консалтинговая компания BCG, приняли участие более 13 тыс человек из 30 стран мира. В основном россияне прибегают к госуслугам с целью оплаты налогов и штрафов, в поисках официальной статистики и данных.

На первых строках рейтинга оказались Индия и Аргентина. Также среди лидирующих стран рейтинга интенсивности использования цифровых услуг оказались Швеция, Нидерланды и Канада.

Ранее председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова рассказала в эфире НСН, почему Госдума возлагает большие надежды на эксперимент с цифровыми выборами.