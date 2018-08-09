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Россия в ответ на санкции может прекратить поставки РД-180 в США

9 Августа 2018 в 11:52
Россия в ответ на санкции может прекратить поставки РД-180 в США

Россия в ответ на планируемые санкции США может остановить поставки в эту страну ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

Он отметил, что Москве «есть чем ответить».

«Ответные меры могут затронуть такие чувствительные сферы, как уникальные разработки», — сказал сенатор.

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Рябухин напомнил, что двигатели РД-180 являются продукцией двойного назначения, они используются на гражданских и военных спутниках, отмечает RT.

Ранее стало известно, что США с 22 августа намерены ввести в отношении России первый пакет санкций из-за «дела Скрипалей». 8 августа об этом было объявлено в Госдепартаменте российскому советнику-посланнику. Там отметили, что у Вашингтона якобы имеются неопровержимые доказательства причастности России к использованию химического оружия в британском Солсбери, передает Ura.ru. Однако никаких документов подтверждающих это представлено не было. В посольстве России в Вашингтоне назвали новые санкции «драконовскими».

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