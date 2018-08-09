В «Правом секторе» вступились за Алексиевич

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» в эфире НСН осудил авторов базы «Миротворец» за небрежное включение туда случайных людей.

Белорусская писательница Светлана Алексиевич отменила свое выступление в Одессе из-за угроз. По данным СМИ, за четыре часа до начала встречи Алексиевич внесли в базу данных сайта «Миротворец» за «пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией». Через несколько часов фамилия писательницы исчезла из списка.

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил НСН, что от радикальных националистов угроз в адрес Алексиевич не поступало и что в этих кругах к ней относятся хорошо (слушайте аудио).

«Это были не мы, мы ей не угрожали, мы к ней относимся хорошо. Вполне себе адекватная женщина. Не знаю, кто там куда ее вносил. В "Миротворец" много кого вносят не совсем адекватно. Часто туда случайные люди попадают. Вообще, идея "Миротворца" хорошая, но в последнее время они небрежно к этому относятся», — сказал Скоропадский.Напомним, в 2015 году Светлана Алексиевич, работающая в художественно-документальном жанре, получила Нобелевскую премию по литературе «за ее многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время».