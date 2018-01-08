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Россия созовет панель арбитров по иску ЕС о поставках свинины

8 Января 2018 в 11:42
Россия созовет панель арбитров по иску ЕС о поставках свинины

Требование компенсации со стороны ЕС в размере 1,39 млрд евро за ограничение импорта свинины в Россию безосновательно, потому как Москва уже выполнила предписание ВТО по этому спору. Такое заявление сделал директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

Он отметил, что оснований для иска у ЕС не было. Теперь Россия намерена созвать панель арбитров (независимых экспертов по внешней торговле) в ВТО, чтобы доказать исполнение ранее выданного предписания, пишет «Интерфакс».

Накануне стало известно о намерении ЕС потребовать компенсацию от России в размере почти 1,4 млрд евро за ограничение импорта свинины. Депутат Владимир Кашин в эфире НСН назвал претензии «издевательством» и заявил о возможном выходе России из ВТО.

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