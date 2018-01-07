В Госдуме назвали «издевательством» иск ЕС из-за свинины

РИА Новости

Депутат Владимир Кашин заявил в эфире НСН, что поданный Брюсселем иск не имеет ничего общего с прописанной в ВТО торговой политикой.

Всемирная торговая организация давно перестала выполнять свои истинные функции и стала «приспешницей политических интриг». Так председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин прокомментировал в эфире НСН иск Брюсселя, который требует с России 1,39 млрд евро компенсации за ограничение импорта свинины.

«В давно Госдуме подготовлен проект закона о выходе из ВТО, потому что это не торговая организация, а приспешница политических интриг. К сожалению, наше глубоко-либеральное правительство не отваживалось ни ка какие эмбарго и контрсанкции, пока нас за горло не взяли по всем направлениям. Все последующее было с нашей стороны элементарной защитой», – заявил собеседник агентства.

Депутат отметил, что по производству свинины Россия сегодня достигла уровня 1990 года, а по мясу птицы превысила показатель этого времени в разы.

«И никакой в этом плане нужды, то есть в закупке этой продукции в том качестве, которое нам навязывает ВТО, у нас нет. Зачем нам обижать своих фермеров, своих крестьян, но делать все, чтобы Европе было выгодно? Это просто издевательство! Насмешка над великой, могучей страной. Пусть радуются, что мы хоть что-то у них еще покупаем, а завтра и это нам по большому счету не нужно будет», - добавил Кашин.

Ранее СМИ сообщили о намерении Брюсселя взыскать с России компенсацию в размере 1,39 млрд евро за ограничения импорта свинины. Иск со стороны ЕС уже направлен в Арбитражный суд. Как пояснил RT член Международного союза юристов Валерий Ванин, если требование Брюсселя будут удовлетворены, Москва сможет подать встречный иск и взыскать с ЕС все убытки, понесенные в результате санкций.