Россия поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА в 2019 году

Российский футбольный союз принял решение поддержать кандидатуру действующего президента Международной футбольной федерации Джанни Инфантино на выборах главы ФИФА в 2019 году, передает «Интерфакс».

Решение было принято на заседании бюро исполкома РФС.

Ранее НСН сообщала, что президент ФИФА Джанни Инфантино помогал ПСЖ и «Манчестер Сити» избежать серьёзных санкций, когда занимал должность генерального секретаря УЕФА. С 2011 по 2013 год эти клубы испытывали серьёзный дефицит бюджета. У французского коллектива он составлял €218 млн, у англичан — €188 млн. По этой причине им грозило исключение из Лиги чемпионов. Инфантино проводил тайные встречи с владельцами команд, предоставлял им конфиденциальные подробности и предлагал различные компромиссы, на что не имел полномочий.