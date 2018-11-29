Россия планирует построить на Луне две обсерватории

Россия планирует развернуть обитаемую базу на Луне и построить там две астрономические обсерватории. Эти проекты поддержал Совет Российской академии наук по космосу, сообщает ТАСС.

Программа освоения спутника Земли начнется с полетов автоматических аппаратов. Затем планируется предварительный облет Луны космонавтами, после — посадка и развертывание инфраструктуры, отмечает RT.

Как сообщили в пресс-службе «Роскомоса», реализация лунной программы пройдет в несколько этапов до 2040 года. Целью лунных программ в госкорпорации назвали «обеспечение национальных интересов на новом космическом рубеже», пишут «Известия».

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов в эфире НСН заявил, что проблему решит только глобальная реорганизация системы работы «Роскосмоса».