Россия не выполнила поручение Путина по рейтингу Doing Business

Россия за год поднялась на четыре позиции в рейтинге Doing Business Всемирного банка и Международной финансовой корпорации. Он ранжирует страны по простоте условий ведения бизнеса. Если годом ранее Россия занимала 35 строчку, то теперь – 31-ю, сообщает RT.

В докладе отмечается, что улучшить позицию удалось благодаря реформам, направленным на облегчение деятельности малых и средних предприятий. Повлияли также новации в сфере строительства, электроснабжения, регулирования малого и среднего бизнеса и налогообложения.

Президент России Владимир Путин в майских указах 2012 года поручил правительству поднять рейтинг до 20-й позиции в 2018 году.

Возглавляют рейтинг Doing Business Новая Зеландия, Сингапур и Дания, на последних местах списка - Венесуэла, Эритрея и Сомали.

Ранее профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в эфире НСН предсказал новую волну отзыва лицензий. 31 октября Банк России отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга, занимавшего 116-е место в банковской системе РФ.