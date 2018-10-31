Банкам первой сотни предсказали новую волну отзыва лицензий

Профессор финансов Российской экономической школы назвал НСН причины, по которым Центробанк отзывает лицензии.

Банк России 31 октября отозвал лицензию у Международного банка Санкт-Петербурга. «Дыра» в капитале кредитной организации превысила 15,5 миллиарда рублей. По величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 116-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается в сообщении, проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате на его балансе образовался значительный объем проблемных активов. Формирование адекватных принятым рискам резервов выявило полную утрату банком собственных средств.

Профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов рассказал НСН, что даже крупные банки не застрахованы от неудач.

«Есть два типа отзыва лицензий – нелегальные операции и невыполнение нормативов. Если банк ведет какую-то деятельность по обналичиванию средств и вдобавок еще занимается тем, что уводит капитал за рубеж, то это, естественно, вызывает необходимость у регулятора отзывать лицензию. А вот невыполнение нормативов зависит от того, как сложатся бизнес-процессы. Если банк выдает кредиты кому попало, то в результате может оказаться в неустойчивом положении. Причем в этом плане здесь нет никакой разницы между банком из первой сотни, из третьей или даже откуда-то извне. Если он плохо ведет свой бизнес, то он теряет лицензию. Уже известно, что в некоторых банках из первой сотни будут существенные проблемы с нормативами. Что касается самых топовых банков из первой десятки – они являются ключевыми для нашей банковской системы в целом, у них никаких проблем не будет», - объяснил он.

Ранее вице-президент Ассоциации российских банков в эфире НСН заявило необходимости дифференцированного подхода при наказании нарушителей. По его словам, частые отзывы лицензий подрывают доверие граждан к банковской системе, а введение таблицы штрафов для финансовых организаций выглядит более логичным.