Россия может столкнуться с дефицитом медтехники и имплантатов

Россия рискует испытать дефицит медицинских изделий (медицинской техники, имплантатов, расходных материалов) из-за того, что их российские производители могут не успеть перерегистрировать свою продукцию до конца 2021 года. Новая регистрация необходима для создания единого рынка стран-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет газета «Коммерсант».

Представители рынка уже обратились с возникшей проблемой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает «ФедералПресс». По их словам, переходный период завершается через три года, а «с учетом нынешних темпов работы Росздравнадзора только на перерегистрацию уже существующих товаров потребуется около 20 лет».

Обратившиеся к Голиковой призвали отказаться от процедуры перерегистрации, заменив ее признанием национальных регистрационных удостоверений на уровне единого рынка ЕАЭС, отмечает Ura.ru.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН поддержала инициативу введения акцизов на газированные напитки, назвав ее несколько запоздалой.