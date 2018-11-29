Россия – лидер по распространению ВИЧ в Европе

Россия - лидер по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в странах Европы. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем отмечается, что за 2017 год в России выявлено 104 тысячи новых диагнозов ВИЧ, что составляет 65% новых случаев заражения ВИЧ от всех выявленных случаев в странах Европы.

На втором месте в этом антирейтинге ВОЗ находится Украина, на третьем и четвертом - Белоруссия и Молдавия, отмечает Ura.ru.

В докладе также говорится, что в 59% случает ВИЧ передается в России через гетеросексуальные половые связи. 30% - это заражения при употреблении инъекционных наркотиков.

Ранее специалист «Фонда помощи в области СПИДа» Денис Годлевский сообщил в эфире НСН, что снятие запрета на пребывание в России иностранцев с ВИЧ-инфекцией значительно не повлияет на ситуацию в стране, так как процент больных приезжих довольно невысок.

