Эксперты поддержали открытие границ иностранцам с ВИЧ

Специалист «Фонда помощи в области СПИДа» рассказал НСН, почему необходимо снять действующий запрет на пребывание в РФ иностранцев с ВИЧ-инфекцией.

В правительстве РФ обсуждается вопрос об открытии границ ВИЧ-инфицированным иностранцам, пишут «Известия» со ссылкой на письмо за подписью замминистра здравоохранения Сергея Краевого, отправление которого подтвердили в Минздраве. На сегодняшний день больным ВИЧ разрешено пребывание в России, только если у них в стране есть близкие родственники.

По словам специалиста «Фонда помощи в области СПИДа» Дениса Годлевского, снятие запрета на пребывание в России иностранцев с ВИЧ-инфекцией значительно не повлияет на ситуацию в стране, так как процент больных приезжих довольно невысок. В эфире НСН эксперт заявил, что нет причин, по которым этот запрет должен существовать, и практически во всем мире он уже был снят (слушайте аудио).

«В целом, эпидемическая обстановка в стране очень сложная, но это не за счет приезжих. Надо четко понимать, что у нас в стране есть эпидемия, которая не “подогревается” за счет приезжих. Она у нас внутри происходит. Очень маленький процент приезжих, у которых будет ВИЧ-инфекция. У нас у самих свой миллион человек граждан России, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Если к ним будет еще тысяча иностранцев, это погоду не сделает. К сожалению, на данный момент диагноз ВИЧ-инфекция — это депортация для иностранного гражданина. Поэтому конечно, здесь надо это менять для тех, у кого семьи, для тех, кто здесь учится и для всех, кто хочет приезжать, оставаться, зарабатывать деньги, платить налоги. Нет никаких причин, почему они не могли бы приехать, и нужно сделать так, чтобы они могли здесь рассчитывать на медицинскую помощь в связи с ВИЧ-инфекции. Другой вопрос, что мы не всегда видим, что гражданам России хватает в полной мере бюджета для обеспечения необходимых услуг. Но посмотрим, возможно, у законодателей есть какое-то решение», — сказал Годлевский.По данным Минздрава, в России официально зарегистрировано 808,9 тысяч больных ВИЧ. Однако отмечается, что на самом деле их может быть больше, вплоть до миллиона человек. Также в Минздраве сообщают, что за последние 30 лет в России было выявлено чуть больше 32 тысяч ВИЧ-инфицированных иностранцев.