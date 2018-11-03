Россия будет добиваться полного снятия антикубинского эмбарго

Экономическая блокада Кубы со стороны США, длящаяся уже почти 60 лет, затрудняет развитие республики во всех сферах и препятствует полноформатному участию Гаваны в мировой финансово-экономической архитектуре. Москва будет добиваться полной отмены антикубинского эмбарго, заявили в субботу, 3 ноября, в МИД РФ.

В ведомстве поддержали принятую в рамках Генассамблеи ООН 1 ноября резолюцию о необходимости прекращения блокады Кубы.

«Принципиальная позиция России в отношении резолюции остается незыблемой. Совместно с кубинским народом и подавляющим большинством членов международного сообщества будем и впредь добиваться скорейшей, полной и безусловной отмены блокады Кубы», — добавили российские дипломаты, которых цитирует РИА Новости.