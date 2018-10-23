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«Россия 1» связалась со студенткой колледжа в Керчи, имя которой есть в списке погибших

23 Октября 2018 в 14:47
«Россия 1» связалась со студенткой колледжа в Керчи, имя которой есть в списке погибших

Во время прямого включения телеканал «Россия 1» вывел телефонный звонок с очевидицей трагедии в керченском колледже, 16-летней студенткой Алиной К. С ней общалась телеведущая Ольга Скабеева, несколько раз называя по имени. Однако позже СМИ узнали, что имя, указанное в титре есть в списке погибших во время инцидента.

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Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, а потом стрельба. Зачинщиком оказался студент выпускного курса Владислав Росляков. В результате погиб 21 человек, ранены были свыше 50 человек, сообщает телеканал « 360». Некоторых пострадавших доставили в клиники Москвы. На помощь в Керчь 17 октября вылетал спецборт МЧС, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня».

Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН высказал мнение о том, что охранять учебные заведения должны бывшие военные.

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