«Россия 1» связалась со студенткой колледжа в Керчи, имя которой есть в списке погибших

Во время прямого включения телеканал «Россия 1» вывел телефонный звонок с очевидицей трагедии в керченском колледже, 16-летней студенткой Алиной К. С ней общалась телеведущая Ольга Скабеева, несколько раз называя по имени. Однако позже СМИ узнали, что имя, указанное в титре есть в списке погибших во время инцидента.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошёл взрыв, а потом стрельба. Зачинщиком оказался студент выпускного курса Владислав Росляков. В результате погиб 21 человек, ранены были свыше 50 человек, сообщает телеканал « 360 ». Некоторых пострадавших доставили в клиники Москвы. На помощь в Керчь 17 октября вылетал спецборт МЧС, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня ».

Ранее бывший депутат Госдумы, почетный член движения «Право на оружие» Роман Худяков в эфире НСН высказал мнение о том, что охранять учебные заведения должны бывшие военные.