Роспотребнадзор проверит инцидент с «горячим» самолётом, на котором летел «Чайф»

Роспотребнадзор организует проверку самолёта, летевшего по маршруту Новосибирск – Екатеринбург. Как пишет ТАСС, на борту судна на протяжении всего полёта фиксировались проблемы с системой кондиционирования. По словам пассажиров, температура воздуха в салоне либо повышалась до + 50 градусов, либо резко падала.

Как отмечает RT, этим рейсом летел коллектив «Чайф». Лидер группы Владимир Шахрин пытался прояснить ситуацию и просил экипаж решить возникшую проблему. В свою очередь пресс-секретаря музыкантов Марина Залогина подчеркнула, что, несмотря на неудобства, выдвигать требования о компенсации члены коллектива не планируют.

Напомним, ранее инцидент произошёл и на борту самолёта, на котором летела Ангела Меркель. Из-за неисправности канцлер Германии прилетела в Буэнос-Айрес с опозданием и пропустила первый день саммита G20, напоминает Ura.ru. Как заявил представитель ВВС ФРГ СМИ, причиной сбой в распределительной коробке на борту. Информация о криминальном следе подтверждения не получила. В итоге канцлер вылетела в Аргентину испанскими авиалиниями. Из Мадрида она отправилась в Буэнос-Айрес около 11 утра по московскому времени, подчёркивает Газета.ру.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что причиной серьезного сбоя стала халатность персонала, ответственного за техническое обеспечение самолета.