Роспотребнадзор принял решение дополнительно прививать население от кори

Эпидемию кори фиксируют в Европе. В 2018 году в 47 странах Старого света произошло более 80 тысяч заражений. В 72 случаях заболевание закончилось летально. На сегодня единственный способ предотвратить заболевание – привиться против кори. При этом американские эксперты обвинили Россию в распространении страха прививок, что повлекло за собой рост числа заболеваний корью в США.

Руководитель отдела организации медицинской помощи НИИ Детских инфекций, д.м.н. Светлана Рычкова на пресс-конференции НСН рассказала, как российские медики предотвращают возможную эпидемию кори.

«Роспотребнадзор принял решение дополнительно прививать население, несмотря на то, что уровень привитости в нашей стране высок. И сейчас на плановую госпитализацию детей принимают теперь только с прививкой от кори. Иначе можно потом лечебное учреждение закрывать. Одна цель у нас – не допустить эпидемии в стране», - сообщила руководитель отдела организации медицинской помощи НИИ Детских инфекций, д.м.н. Светлана Рычкова.

Корь - острое инфекционное заболевание, которое обычно поражает детей. После инкубационного периода от 10 до 12 дней корь переходит в жар, кашель, заложенность носа, налитые кровью и слезящиеся глаза. Через несколько дней после этих начальных симптомов появляется неприятная пятнистая сыпь, которая начинает распространяться по всему телу. Вирус кори поражает эпителиальные клетки, повреждает конъюнктиву, кожные покровы, слизистые оболочки дыхательного тракта и ротовой полости. В неосложненных случаях люди возвращаются к нормальной жизни примерно через две-три недели. Но до 40% пациентов имеют осложнения от вируса. Дети до пяти лет имеют наибольшую вероятность смерти.

Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ Детских инфекций, к.м.н. Ирина Фридман заявила, что единственная защита – это прививка от кори в детском возрасте, затем – ревакцинация.