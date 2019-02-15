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Инфекционисты назвали единственный способ избежать эпидемии кори

15 Февраля 2019 в 12:28
Инфекционисты назвали единственный способ избежать эпидемии кори
Сразу в семи европейских странах в 2018 году было зарегистрировано более тысячи случаев заражения детей и взрослых — это Франция, Грузия, Греция, Италия, Россия, Сербия и Украина.

В России заболевших корью только за декабрь 2018 и январь 2019 по сравнению со статистикой аналогичного периода за прошлые годы стало в 3,5 раза больше (2 538 заболевших и 725 соответственно). Немаловажную роль в заражении играет отказ от прививок, в случае контакта с носителем инфекции непривитый со 100-процентной вероятностью будет заражен.

Старший научный сотрудник отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ Детских инфекций, к.м.н. Ирина Фридман на пресс-конференции НСН рассказала, как россиянам обезопаситься от эпидемии кори.

«Единственная защита – это прививка от кори в детском возрасте, затем – ревакцинация. Прививают малышей от одного года, дети с аллергией находятся в особой категории. Для них важна плановая вакцинация с большой подготовкой, чтобы не спровоцировать неправильную реакцию. Живые вакцины, как правило, не используются. У нас очень высок уровень привитости нашего населения – это 95%. Есть, конечно, кто резко настроен против вакцинации, но, как правило, после беседы с медиками, как правило, они меняют свою позицию. Истоки антипрививочной кампании находится в Европе. А себя мы можем обезопасить, просто сделав вакцинацию, чтобы не заболеть», - сообщила Ирина Фридман.

Ранее в эфире НСН Руководитель отдела организации медицинской помощи НИИ Детских инфекций, д.м.н. Светлана Рычкова рассказала, что в 2017 году корь унесла более 110 тысяч человеческих жизней.

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