Роспотребнадзор назвал причину 60% смертей в России

Неправильное питание является причиной 63% смертей в России. Как пишет «Интерфакс», такие цифры приводит Роспотребнадзор. При этом в ведомстве заявили, что решить проблему поможет маркировка продуктов.

Специалисты напомнили, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета. И для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, нужно сообщать покупателям о составе продукта максимально доступным способом, подчёркивает Ura.ru.

Между тем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса. В их число вошли Пензенская, Самарская, Кировская, Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Тюменская области. Следствием этого, по словам Голиковой, является высокая заболеваемость диабетом в этих регионах, отмечает Газета.ру.