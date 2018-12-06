Роспотребнадзор назвал причину 60% смертей в России

Неправильное питание является причиной 63% смертей в России. Как пишет «Интерфакс», такие цифры приводит Роспотребнадзор. При этом в ведомстве заявили, что решить проблему поможет маркировка продуктов.
Специалисты напомнили, что высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот и соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и сахарного диабета. И для того, чтобы снизить показатели потребления соли, сахара и жиров, нужно сообщать покупателям о составе продукта максимально доступным способом, подчёркивает Ura.ru.
Между тем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала российские регионы, где больше всего жителей страдает от лишнего веса. В их число вошли Пензенская, Самарская, Кировская, Оренбургская, Курганская, Новосибирская и Тюменская области. Следствием этого, по словам Голиковой, является высокая заболеваемость диабетом в этих регионах, отмечает Газета.ру.Добавим, также Татьяна Голикова отметила, что в России от ожирения страдает около 14% мужчин и 26% женщин. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, что ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса