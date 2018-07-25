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Роспортребнадзор рассказал о способах пережить жару

25 Июля 2018 в 10:20
Роспортребнадзор рассказал о способах пережить жару
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по защите от жары. В ведомстве отметили, что в ряде регионов России установилась жаркая погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние значения.

Специалисты рекомендуют во время максимально высокой температуры ограничить пребывание на улице, а также снизить физические нагрузки. Также в ведомстве, которое цитирует телеканал «360», призывают потреблять менее калорийную пищу, включить в рацион больше фруктов, а также пить много воды.

Ранее НСН со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда писала, что средняя температура августа будет выше привычных значений. Синоптики прогнозируют преимущественно 30-градусную сухую солнечную погоду.

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