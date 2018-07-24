Гидрометцентр обещает россиянам жаркий август

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал россиянам достаточно жаркий август, температурный режим будет выше нормы. Как пишет Утро.ру, при этом 30-градусная жара начнется в центральных регионах страны уже на этой неделе. Существенное потепление ожидается уже завтра. Юго-восточный ветер принесет ясную солнечную погоду без осадков.

К выходным воздух вовсе прогреется до +32°С. Среднесуточная температура в итоге будет выше климатической нормы на 6°С. И таким грозит быть весь остаток лета.

Вильфанд в интервью «Российской газете» отметив, что точность долгосрочного прогноза составляет 75%-78%.