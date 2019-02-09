«Роскосмос» назвал сроки первой высадки космонавтов на Луну

Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году . Это будет первая пилотируемая экспедиция. В дальнейшем такие полеты станут ежегодными. Такая информация содержится в документе ЦНИИмаш, головного научного института «Роскосмоса».

«Первая доставка экипажа на Луну» запланирована на 2031 год. В 2031 году на спутник Земли отправятся не только космонавты. «Роскосмос» планирует отправить с Земли тяжелый луноход - луномобиль. Изучать способы передвижения по лунной поверхности и будут российские космонавты.

По результатам тестов в 2033 году ученые намерены отправлять космические экипажи в «путешествия» по Луне для тестирования робототехнических комплексов. Первая российская лунная база будет построена на Луне в 2034-2035 годах, согласно планам «Роскосмоса».

Ранее космонавт Павел Виноградов в беседе с НСН заявил, что факт высадки американцев на Луне не требует проверки – доказательств достаточно.