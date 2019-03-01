«Росконтроль» сравнил качество продуктов на ярмарках и в магазинах

В ходе пресс-конференции в информационном агентстве НСН её участник рассказал, где безопаснее покупать продукты для праздничного застолья.

рассказал, что качество продуктов на рынках и в сетевых магазинах практически не отличается. Однако контроль за продукцией в последних выше.«Практика показывает, что продукция, которая продается на рынках, ярмарках, развалах и сетевых магазинов часто очень совпадает, поскольку сейчас и крупные сетевые магазины покупают продукцию у не самых больших предприятий. Более того, есть целые сети, которые занимаются именно фермерской продукцией. Сказать, что продукция будет более является более качественной на ярмарке и менее в магазине, к сожалению, не приходится. Но на ярмарке существует вопрос к овощным развалам. Если продукция мясная проходит ветнадзор на самих рынках, то ни одна лаборатория не скажет, где были выращены овощи и при каких условиях. Магазин пусть выборочно, но проверяет товары», - сказал Борисов.Ранее Росконтроль дал советы , как выбрать качественные блины на масленичных ярмарках.



