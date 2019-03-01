Пятница
01 марта
USD 65.89
EUR 74.97
Горячие новости

«Росконтроль» сравнил качество продуктов на ярмарках и в магазинах

1 Марта 2019 в 15:23
«Росконтроль» сравнил качество продуктов на ярмарках и в магазинах
В ходе пресс-конференции в информационном агентстве НСН её участник рассказал, где безопаснее покупать продукты для праздничного застолья.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов на пресс-конференции НСН «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?» рассказал, что качество продуктов на рынках и в сетевых магазинах практически не отличается. Однако контроль за продукцией в последних выше.   

«Практика показывает, что продукция, которая продается на рынках, ярмарках, развалах и сетевых магазинов часто очень совпадает, поскольку сейчас и крупные сетевые магазины покупают продукцию у не самых больших предприятий. Более того, есть целые сети, которые занимаются именно фермерской продукцией. Сказать, что продукция будет более является более качественной на ярмарке и менее в магазине, к сожалению, не приходится. Но на ярмарке существует вопрос к овощным развалам. Если продукция мясная проходит ветнадзор на самих рынках, то ни одна лаборатория не скажет, где были выращены овощи и при каких условиях. Магазин пусть выборочно, но проверяет товары», - сказал Борисов.

Ранее Росконтроль дал советы, как выбрать качественные блины на масленичных ярмарках.



Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.