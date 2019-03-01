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«Росконтроль» подсказал, как не отравиться блинами на Масленицу

1 Марта 2019 в 14:57
«Росконтроль» подсказал, как не отравиться блинами на Масленицу
Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» в эфире НСН рассказал, как выбрать качественные блины на масленичных ярмарках.

Качество блинов по внешнему виду понять невозможно - только в лабораторных условиях, поэтому, в первую очередь, необходимо обратить внимание на степень прожарки. Об этом на пресс-конференции НСН «Безопасные блины: Как пережить Масленицу?» рассказал  сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

«Блины подвергаются хорошей термообработке, Одно дело, когда блин изготавливается и есть нарушения при этом процессе, другой вопрос - какие ингредиенты будут использоваться. В этой ситуации при покупке нужно обращать внимание на термообработку, то есть блин должен быть получше поджаренным. При процессе приготовления необходимо обращать внимание на вид торговой точки и сотрудников, вы можете спросить о наличии медицинской книжки. Обращать внимание на использование начинки в виде сырья: это рыбная и мясная продукция, в каких условиях они изготавливалась. Если не хотите рисковать, лучше воздержаться от покупки такого блина. По внешнему виду понять его невозможно, только в условиях лабораторной экспертизы», - сказал Борисов.

Ранее сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов рассказал на пресс-конференции НСН, что россияне рискуют купить фальсифицированные продукты.

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